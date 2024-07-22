«Сказал, что поехал на заработки в Краснодар»: боец рассказал, как жена нашла его на СВО

Фото предоставлено Кириллом Давкаевым

Военнослужащий из Нижнекамска с позывным Римлин приехал в краткосрочный отпуск на малую родину. Он рассказал, как втайне от жены ушел на спецоперацию и о том, как супруга «вычислила» его на передовой.

Бойцу 44 года, у него двое взрослых детей. В зоне СВО с 2022 года, сейчас служит в разведроте. За это время получил две контузии и одно серьезное ранение. Семья отговаривала его уходить на специальную военную операцию, но он был непреклонен.

«Изначально он еще в 2019 году на Донбасс собирался. Я была категорически против. А три года спустя сказал, что поехал работать в Краснодар на три месяца. У нас карта к одному счету привязана, а муж снял деньги, и когда я зашла в приложение, увидела — Луганская область. Сразу поседела, когда всё поняла», — поделилась супруга Марина.

Фото предоставлено Кириллом Давкаевым

«С карточкой промахнулся, спалился по ней! Когда вышел на связь, много чего о себе узнал! Я, говорит, тебе ноги сломаю, только ради этого вернись! Мы от родителей скрывали, от мамы. У нее сердце слабое, узнала только в сентябре, что я воюю», — продолжил рассказ супруги Римлин.

Боец признался, что сейчас жена к тому, что он на спецоперации, относится спокойно, — для него это главное. Боевой опыт его поменял. Вот как об этом рассказал сам Римлин: «Я до этого работал начальником производства, строителем. После СВО здесь кажется, что очень много суеты. Всё видится более незначительным, что ли...»

Поделился мнением Римлин и о том, почему принял решение заключить контракт: «У нас всегда есть диванные критики. Я им говорю, что если хотите подумать, почему туда уходят мужики, то надо побыть в Донецке на Аллее ангелов. Есть там такая... Всё станет ясно и вопросы сразу отпадут. Дети — переломный момент. Мы ездили туда. Был ком в горле, когда смотришь дату рождения и дату, когда ребенка не стало. Самое страшное, что эта аллея постоянно пополняется, это страшно. Я взрослый человек, жизнь прожил уже, свои дети есть, а ребенок-то в чём виноват? Страшно на войне... Дети, женщины... И это не высокопарные слова».

Фото предоставлено Кириллом Давкаевым

Ранение Римлин получил в конце марта этого года. Все три месяца в госпитале за ним ухаживала жена Марина.

«То, как он сейчас выглядит — чудо! У него после ранения лица не было, глаза закрыты! Руки до костей сожжены. Мне приходилось все три месяца кормить, мыть. Ожогов было 16% тела. Даже был ожог в форме буквы Z. Доктор, когда перевязку делал, сказал ему: „Ты себе и здесь отметку поставил!“», — рассказала женщина.

Свое тяжелое ранение боец назвал благом. Римлин объяснил: «Ранило меня в марте, 28-го числа. Пока лежал в госпитале, узнал, что мама тяжело заболела. Врачу так и сказал: „Либо вы меня выписываете, либо я сам через забор уйду!“. Объяснил причину, мне пошли навстречу. Спасибо за это! Я приехал сюда и маму похоронил. Вот сорок дней прошли. Если бы не ранение, маму бы не проводил».

Боец поделился мнением и о волонтерах: «Я считаю, что волонтеры — это люди с большой буквы! Надо иметь терпение, а ведь практически у каждого есть своя работа, дети, семьи... У меня есть знакомая-волонтер, у которой больной ребенок помогает собирать посылки. У другой девочки ребенок с ДЦП помогает маме посылки собирать. Я своими глазами видел, и это придает нам сил на фронте».

В отпуске боец догуливает последние дни. 25 июля ему предстоит вернуться в разведроту, а пока — парк, жена, друзья и мирное небо над головой. Солдат поделился и дальнейшими планами на жизнь.

«У моего боевого товарища, пока он был на СВО, родилась дочка. В этот отпуск я стал крестным его двух детей! Кем буду после того, как окончится СВО? Наверное, я продолжу военную карьеру, насколько это возможно. А потом у нас с женой есть мечта — поставить дом в Шереметьевке, чтобы нам внуков привозили и мы парились в баньке, встречали друзей», — поделился боец.

Фото предоставлено Кириллом Давкаевым

Нижнекамский военкомат продолжает вести набор на контрактную службу. С повышением мер поддержки количество кандидатов на военную службу значительно увеличилось. Задачи, поставленные республикой, выполняются. Об этом заявил военком Нижнекамского района Газинур Ситдиков.

«У нас каждый день прибывают кандидаты, заключают контракты. За последние дни к нам обратилось уже больше 50 человек, которые сами изъявили желание проходить службу, в том числе — выполнять задачи в зоне СВО. С начала июля решением Раиса республики единовременную выплату повысили до 1,5 млн рублей. Помимо финансовой поддержки, прорабатывается вопрос о выделении <...> и земельных участков», — уточнил военком.

По словам Ситдикова, заключить контракт сейчас можно буквально в течение одного дня. «Кандидатов мы сами провозим по всем точкам, доставляем в военкомат. Заключить контракт могут граждане и из других регионов в возрасте от 18 до 60 лет. Ограничения есть только по состоянию здоровья», — отметил он.

Оставить заявку на контрактную службу можно по телефонам: +7 (800-22) 2-59-00 (для жителей Татарстана и других регионов РФ), 117 (для жителей РТ), прийти в военкомат или пункт отбора. Адрес пункта отбора в Нижнекамске: пос. Строителей, ул. Центральная, д. 1, Нижнекамский военный комиссариат. Телефоны: 8(8555) 44-04-31, 8(8555) 44-04-18.

Фото предоставлено Кириллом Давкаевым

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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