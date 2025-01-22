Сирия расторгла соглашение с Россией об управлении портом Тартус

Власти Сирии расторгли соглашение об управлении морским портом Тартус с российской компанией «Стройтрансгаз». Об этом заявил директор таможенного управления мухафазы (провинции) Тартус Риад Джуди в интервью газете Al Watan.

«Соглашение об инвестициях в порт Тартус, которое было заключено с российской компанией, аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства», — пояснил таможенный чиновник.

При этом он уточнил, что рабочие теперь займутся восстановлением изношенного оборудования, которое использовалось российской компанией без модернизации, хотя она и была предусмотрена условиями соглашения.

Наряду с этим представитель таможни констатировал, что порт Тартуса простаивал из-за некоторых законов и очень высоких таможенных сборов, установленных режимом бывшего Президента Сирии Башара Асада.

По словам Джуди, теперь переходное правительство Сирии будет работать над реструктуризацией деятельности порта, чтобы он заработал в полную силу. Таможенные сборы на некоторые категории товаров уже снижены на 60%.

Газета «Коммерсантъ» отмечает, что инвестиционный контракт с российской компанией «Стройтрансгаз» об управлении портом Тартус (вторым по величине в Сирии) был заключен в 2019 году на 49 лет. Бывший сирийский министр транспорта Али Хамуд замечал, что российская сторона должна была вложить в модернизацию порта более 500 млн долларов.