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СМИ: Сирия отказалась от импорта товаров из России, Ирана и Израиля
Переходные власти Сирии запретили ввоз товаров из трех стран — России, Ирана и Израиля. Об этом сообщают турецкое издание Türkiye Today и эмиратский телеканал Al Arabiya.
По информации Türkiye Today, сирийское Министерство финансов распространило циркуляр, запрещающий ввоз товаров из России, Ирана и Израиля на морских и сухопутных границах страны.
В связи с этим Al Arabiya замечает, что поставки зарубежных товаров в Сирию выросли после падения режима Башара Асада.
Кроме того, власти Сирии запретили въезд в страну гражданам Ирана и Израиля. На россиян запрет пока не распространяется.
Фактическим правителем Сирии после бегства Башара Асада является Ахмед аш-Шараа (ранее известный как Абу Мухаммед аль-Джулани). Он лидер признанной террористической и запрещенной в России группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*. После прихода аш-Шараа к власти США отменили награду в 10 млн долларов за информацию о нем.
*Альянс «Хайят Тахрир аш-Шам» решением Верховного суда РФ от 4 июня 2020 года признан террористической организацией и запрещен на территории России. Группировка считается террористической и в ряде других стран.
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