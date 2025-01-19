СМИ: Сирия отказалась от импорта товаров из России, Ирана и Израиля

Переходные власти Сирии запретили ввоз товаров из трех стран — России, Ирана и Израиля. Об этом сообщают турецкое издание Türkiye Today и эмиратский телеканал Al Arabiya.

По информации Türkiye Today, сирийское Министерство финансов распространило циркуляр, запрещающий ввоз товаров из России, Ирана и Израиля на морских и сухопутных границах страны.

В связи с этим Al Arabiya замечает, что поставки зарубежных товаров в Сирию выросли после падения режима Башара Асада.

Кроме того, власти Сирии запретили въезд в страну гражданам Ирана и Израиля. На россиян запрет пока не распространяется.

Фактическим правителем Сирии после бегства Башара Асада является Ахмед аш-Шараа (ранее известный как Абу Мухаммед аль-Джулани). Он лидер признанной террористической и запрещенной в России группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*. После прихода аш-Шараа к власти США отменили награду в 10 млн долларов за информацию о нем.

*Альянс «Хайят Тахрир аш-Шам» решением Верховного суда РФ от 4 июня 2020 года признан террористической организацией и запрещен на территории России. Группировка считается террористической и в ряде других стран.