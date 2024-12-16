Асад сделал первое заявление после потери власти в Сирии

Экс-президент Сирии Башар Асад

Фото: kremlin.ru

Экс-президент Сирии Башар Асад сделал первое заявление после потери власти в стране. Канцелярия бывшего сирийского лидера распространила «Разъяснение президентом Башаром Асадом обстоятельств, которые привели к его отъезду из Сирии» в своем Telegram-канале.

В частности, Асад заявил, что его бегство из Сирии не было запланировано и что он оставался в Дамаске до раннего утра воскресенья, 8 декабря. «Когда силы террористов проникли в Дамаск, я переехал в Латакию (на российскую военную базу Хмеймим — прим. Т-и) для координации боевых операций с нашими российскими союзниками», — утверждает он.

Однако, по словам экс-президента Сирии, утром стало ясно, что верные ему войска «отошли со всех боевых рубежей и что последние армейские позиции пали», а сама база Хмеймим начала подвергаться усиленным атакам беспилотников. В связи с этим «Москва потребовала от командования организовать немедленную эвакуацию в Россию вечером воскресенья, 8 декабря».

«Это произошло на следующий день после падения Дамаска и последовавшего за этим коллапса последних военных позиций и паралича всех оставшихся государственных институтов», — уточнил Асад.

«Во время этих событий я не рассматривал возможность ухода в отставку или поиска убежища, и такое предложение не поступало ни от одного человека или партии. Единственным вариантом действий было продолжение борьбы с натиском террористов», — попытался объяснить свои действия он.

В завершение экс-президент сообщил о сохраняющемся у него «глубоком чувстве принадлежности к Сирии и ее народу» и выразил надежду, что страна «вновь станет свободной и независимой».

Ранее соратники Башара Асада рассказали агентству Reuters, что он бежал из страны, не предупредив почти никого из своих приближенных, включая и высших военачальников.