Бербок призвала убрать из Сирии российские военные базы

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед поездкой в Дамаск призвала убрать из Сирии российский военный контингент. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ.

«России также пора отказаться от своих военных баз в Сирии», — заявила дипломат. При этом она подчеркнула, что суверенитет и территориальную целостность ближневосточной страны должны уважать все соседние государства (часть сирийских территорий на данный момент контролируют Турция и Израиль — прим. Т-и).

Сегодня Бербок и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро посетили с необъявленным визитом Сирию. В Дамаске они провели переговоры с фактическим правителем страны после бегства Башара Асада Ахмедом аш-Шараа (ранее известным как Абу Мухаммед аль-Джулани).

Аш-Шараа является лидером признанной террористической и запрещенной в России группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

*Альянс «Хайят Тахрир аш-Шам» решением Верховного суда РФ от 4 июня 2020 года признан террористической организацией и запрещен на территории России. Группировка считается террористической и в ряде других стран.