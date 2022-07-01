Синоптики: В начале июля температура в Татарстане будет соответствовать норме

В первой декаде июля, с 1-го по 10-е число, средняя температура воздуха в Татарстане, включая Казань, будет соответствовать климатической норме. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Климатическая норма для первой декады июля по всей республике равняется 19,1 градуса тепла, а по ее столице — 19,6 градуса, отмечают метеорологи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на выходных в Татарстане потеплеет, а начало следующей недели будет без дождей. Завтра, 2 июля, в регионе ожидаются небольшие осадки и до +26 градусов.