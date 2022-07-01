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Ру Тат
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Общество
1 июля 2022  16:20

В Татарстане ожидаются небольшие дожди и до +26 градусов

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Завтра, 2 июля, в Татарстане прогнозируется повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. При этом местами пройдут небольшие дожди. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер, отмечают синоптики.

Температура воздуха по региону ночью составит от +8 до +13 градусов (в Казани — от +10 до +12). Днем воздух прогреется до 21–26 градусов тепла (в столице республики — до +23, +25).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на выходных в Татарстане потеплеет, а начало следующей недели будет без дождей.

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