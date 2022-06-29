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Погода
29 июня 2022  12:07
Елена Саляхова

В выходные в Татарстане потеплеет до 26 градусов

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В выходные в Татарстане температура поднимется до 26 градусов тепла. Об этом на заседании комиссии в Кабинете Министров РТ сообщил руководитель Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Сергей Захаров.

Так, по его словам, ночью 30 июня ожидается снижение температуры до 11 градусов. Днем местами в республике пройдут кратковременные дожди и грозы, воздух прогреется до 21 градуса.

1 июля местами будет порывистый ветер до 16 м/с. Температура поднимется до 20 градусов.

В выходные в Татарстане станет значительно теплее. В субботу воздух прогреется до 25 градусов тепла, а в воскресенье – до 26 градусов.

#тепло #жара #кабмин рт
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