Синоптики Татарстана обещают теплое начало следующей недели без дождей

Гидрометцентр РТ составил прогноз на несколько дней. Согласно ему, в понедельник и вторник дождей не ожидается, температура воздуха будет достигать +27°С.

В пятницу, 1 июля, погода будет формироваться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Возможны дожди, грозы и сильный ветер до 15-20 м/с. Ночью температуры будут колебаться от +6°С до +11°С, днем воздух прогреется до 16-21 градусов тепла.

В выходные дни, 2-3 июля, также местами возможны небольшие дожди. Ночью температура ожидается на уровне от +7°С до +12°С. Днем они составят от +20°С до +26°С.

По предварительному прогнозу, в понедельник и вторник под влиянием поля повышенного атмосферного давления осадков не будет. Днем 4 июля температура воздуха достигнет 20-25 градусов тепла, 5 июля она поднимется до 22-27 градусов Цельсия.