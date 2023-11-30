На выходных в Татарстане ожидается неустойчивая погода с метелями, туманами и гололедом

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В конце этой и начале следующей недели на Татарстан будут влиять сменяющие друг друга циклоны и антициклоны. В республике прогнозируется неустойчивая погода, потепления будут сменяться похолоданиями, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Завтра, 1 декабря, в регионе под влиянием западного циклона установится облачная с прояснениями погода со снегом и мокрым снегом (местами с сильным), с туманами и гололедом, а также с гололедицей и снежными заносами на дорогах. В связи с этим Госавтоинспекция РТ напомнила водителям о мерах безопасности в условиях плохой видимости.

В субботу, 2 декабря, в Татарстане сохранится пасмурная и снежная погода. В отдельных районах вероятны «метели, гололедные отложения и туманы», на дорогах по-прежнему возможно образование снежных заносов и гололедицы. Температура воздуха составит от 4 до 11 градусов мороза ночью и от 0 до -7 градусов днем.

В ночь на воскресенье, 3 декабря, погодные условия в регионе еще будет определять тыловая часть циклона. В большинстве районов продолжит идти снег, но воздух остынет до 7–12, а при прояснениях — и до 15 градусов ниже нуля, отмечают синоптики.

Уже днем на преобладающей территории республики осадки прекратятся. Однако вечером на западе РТ вновь пойдет снег из-за приближения атмосферного фронта очередного циклона. Помимо прочего, в отдельных районах в течение суток вновь опустятся туманы. В светлое время суток температура воздуха составит от -5 до -10 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник и вторник, 4 и 5 декабря, погоду в Татарстане опять станет определять западный циклон. При прохождении его атмосферных фронтов прогнозируется снег, мокрый снег, метели, гололед и сильный ветер.

На дорогах образуется гололедица, местами возникнут снежные заносы. По ночам ожидается от 8 до 13 градусов мороза. В дневные часы воздух будет прогреваться до -1,-6 градусов 4-го числа и до -4, -9 — 5-го.