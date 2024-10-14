К середине недели атмосферные фронты принесут в Татарстан дождь и мокрый снег

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В середине недели погодные условия в Татарстане существенно изменятся — атмосферные фронты принесут в республику осадки, температурный фон еще понизится. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 15 октября, погоду в Татарстане еще продолжит определять малооблачный антициклон. Соответственно, осадков не ожидается. В ночь на вторник температура воздуха составит от 0 до -5 градусов, на юге и востоке региона — от -6 до -11 градусов. Днем потеплеет до +7, +12 градусов.

В среду и четверг, 16 и 17 октября, «синоптическая ситуация изменится». Республика постепенно, начиная с западных районов, окажется во власти переместившихся из центральных районов европейской части России атмосферных фронтов с дождем и мокрым снегом. В среду небольшие осадки вероятны в основном в западной части Татарстана, но в четверг осадки прогнозируются уже на преобладающей территории РТ.

В темное время суток температура воздуха будет составлять от 0 до -5 градусов. Местами на юге и востоке региона в ночь на 16-е число столбики термометров опустятся до 9 градусов мороза. На западе в ночные часы и 16-го, и 17-го числа ожидается от 0 до +3 градусов. Днем воздух будет прогреваться до 3–9 градусов выше нуля.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 18 и 19 октября, Татарстан окажется под влиянием западного антициклона. Рост атмосферного давления приведет к прояснениям и прекращению осадков. Температура воздуха будет составлять от 0 до -5 градусов в темное время суток и от +4 до +9 градусов — в светлое.