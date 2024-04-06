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Синоптики Татарстана предупреждают о тумане и гололеде
Сегодня, 6 апреля, и завтра, 7 апреля, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
В субботу днем и в воскресенье ночью и утром местами на территории республики, включая Казань, опять образуется гололед. Кроме того, на дорогах ожидается гололедица.
Помимо этого, в ночные и утренние часы 7-го числа кое-где по региону опустится туман.
Upd. (16.24): По данным на 16.20 температура воздуха по Татарстану составляет от -1,4 градуса в Камском Устье до +2,6 градуса в Бавлах.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в эти выходные в республику придет ощутимое похолодание. До этого предупредил татарстанцев о скором понижении температурного фона профессор КФУ Юрий Переведенцев.
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