Синоптики Татарстана предупреждают о тумане и гололеде

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 6 апреля, и завтра, 7 апреля, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В субботу днем и в воскресенье ночью и утром местами на территории республики, включая Казань, опять образуется гололед. Кроме того, на дорогах ожидается гололедица.

Помимо этого, в ночные и утренние часы 7-го числа кое-где по региону опустится туман.

Upd. (16.24): По данным на 16.20 температура воздуха по Татарстану составляет от -1,4 градуса в Камском Устье до +2,6 градуса в Бавлах.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в эти выходные в республику придет ощутимое похолодание. До этого предупредил татарстанцев о скором понижении температурного фона профессор КФУ Юрий Переведенцев.