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Профессор КФУ предупредил татарстанцев об ощутимом похолодании
С аномального тепла началась эта неделя в Татарстане, но совсем скоро в регионе ожидается ощутимое похолодание. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.
«Сейчас температурный фон в Казани выше климатической нормы на 4-5 градусов, хотя по климату среднесуточная температура должна составлять порядка 1 градуса. Мы находимся под влиянием гребня сибирского антициклона, южные потоки, много солнца. Характер погоды скоро изменится. Идет циклон с северо-запада, через нашу территорию пройдет холодный фронт. Неустойчивый характер погоды будет определяться циклонами и холодным атмосферным фронтом», — рассказал метеоролог.
Похолодание начнется с 5 апреля. В ночь с пятницы на субботу столбики термометров опустятся до -1 градуса, а 6 апреля в дневные часы воздух в Казани прогреется лишь до 4 градусов выше нуля. Впрочем, похолодание будет кратковременным: тепло вернется уже на следующей неделе.
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