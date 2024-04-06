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Выходные в Татарстане начнутся с дождя, мокрого снега и гололеда
В субботу в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Прогнозируются дожди, мокрый снег и снег. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Синоптики предупреждают о слабом гололеде в некоторых районах, а также ветре, порывы которого ночью могут достигать 15 м/с.
Ночью температуры воздуха составят от −5 до 0 градусов, а днем потеплеет до 1-6 градусов выше нуля.
Местами на дорогах ожидается гололедица.
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
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