Выходные в Татарстане начнутся с дождя, мокрого снега и гололеда

В субботу в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Прогнозируются дожди, мокрый снег и снег. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Синоптики предупреждают о слабом гололеде в некоторых районах, а также ветре, порывы которого ночью могут достигать 15 м/с.

Ночью температуры воздуха составят от −5 до 0 градусов, а днем потеплеет до 1-6 градусов выше нуля.

Местами на дорогах ожидается гололедица.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»