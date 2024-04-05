В эти выходные в Татарстан вновь придет ощутимое похолодание

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На предстоящих выходных в Татарстан вновь придет похолодание. Впрочем, уже в начале следующей недели республику ждет новое повышение температурного фона. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Уже сегодня атмосферный фронт принес холод на территорию региона. На северо-западе РТ к концу дня вероятны осадки с мокрым снегом, о чем сообщал «Татар-информ».

В ночь на субботу, 6 апреля, еще вероятны небольшие осадки смешанного характера в виде дождя, мокрого снега и снега. Днем же с отходом фронта и ростом атмосферного давления, существенные осадки прекратятся.

При этом произойдет заметное понижение температурного фона. Ночью столбики термометров покажут от 0 до -5 градусов, днем они не поднимутся выше 2–7 градусов тепла. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог может образоваться гололедица.

В воскресенье, 7-го числа, Татарстан окажется под влиянием антициклона. Соответственно, осадки маловероятны. При этом начнется постепенное потепление: в темное время суток ожидается от -4 до +1 градуса, в светлое — уже от +6 до +11 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели погоду в республике начнут определять циклоны, перемещающиеся по северным широтам. При прохождении атмосферных фронтов ожидаются дожди. В понедельник, 8 апреля, температура воздуха в дневные часы будет равняться 7–12 градусам выше нуля, во вторник, 9 апреля, — 9–12 градусам.

Ранее предупредил татарстанцев о скором ощутимом похолодании профессор КФУ Юрий Переведенцев.