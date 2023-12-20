Синоптики Татарстана предупреждают о тумане, гололедице и сильном ветре

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

В частности, сегодня вечером, завтра ночью и днем местами по республике, включая Казань, вновь опустится туман. На дорогах при этом образуется сильная гололедица.

Кроме того, в четверг, 21 декабря, на территории региона в утренние и дневные часы будет дуть сильный ветер порывами от 15 до 20 м/с (в столице РТ — до 18 м/с).

Сегодня, в среду, метеорологи обещали Татарстану до 4 градусов тепла, а также мокрый снег и снежные заносы. На этой неделе в регионе возможны дожди, о чем сообщал «Татар-информ».

На двух участках трассы М5 «Урал» в республике временно ограничено движение из-за непогоды. Из-за потепления окажутся закрыты на время две ледовые переправы.