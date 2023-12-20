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Новости Татарстана и Казани
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Синоптики Татарстана предупреждают о тумане, гололедице и сильном ветре
В Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
В частности, сегодня вечером, завтра ночью и днем местами по республике, включая Казань, вновь опустится туман. На дорогах при этом образуется сильная гололедица.
Кроме того, в четверг, 21 декабря, на территории региона в утренние и дневные часы будет дуть сильный ветер порывами от 15 до 20 м/с (в столице РТ — до 18 м/с).
Сегодня, в среду, метеорологи обещали Татарстану до 4 градусов тепла, а также мокрый снег и снежные заносы. На этой неделе в регионе возможны дожди, о чем сообщал «Татар-информ».
На двух участках трассы М5 «Урал» в республике временно ограничено движение из-за непогоды. Из-за потепления окажутся закрыты на время две ледовые переправы.
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