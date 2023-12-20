Синоптики предупредили о тумане, мокром снеге и снежных заносах на дорогах Татарстана

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, местами сильный, в некоторых районах республики метель, туман и сильный ветер. Об ухудшении погодных условий рассказали в Гидрометцентре РТ.

Днем пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха поднимется до +4 градусов. Во время утренней метели видимость на дорогах снизится до 500-1000 метров и менее.

«Ночью и днем в отдельных районах туман. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, ночью и утром порывами 15-20 метров в секунду, днем местами до 16», — сказано в сообщении.

Также синоптики предупреждают татарстанцев о сильной гололедице и снежных заносах на дорогах.