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Происшествия 20 декабря 2023 08:54

В Татарстане из-за потепления временно закроют две ледовые переправы

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В Татарстане из-за потепления будут временно закрыты для движения две ледовые дороги. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Так, из-за неблагоприятных погодных условий сегодня с 15 часов будет приостановлена работа ледовой переправы «Зеленодольск – Нижние Вязовые» в Зеленодольском районе.

Кроме того из-за непогоды временно ограничена работа переправы «Соколки – Новозакамский», расположенной в Мамадышском районе.

#ледовая переправа
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