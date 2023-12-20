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В Татарстане из-за потепления временно закроют две ледовые переправы
В Татарстане из-за потепления будут временно закрыты для движения две ледовые дороги. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Так, из-за неблагоприятных погодных условий сегодня с 15 часов будет приостановлена работа ледовой переправы «Зеленодольск – Нижние Вязовые» в Зеленодольском районе.
Кроме того из-за непогоды временно ограничена работа переправы «Соколки – Новозакамский», расположенной в Мамадышском районе.
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