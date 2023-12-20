В Татарстане из-за потепления временно закроют две ледовые переправы

В Татарстане из-за потепления будут временно закрыты для движения две ледовые дороги. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Так, из-за неблагоприятных погодных условий сегодня с 15 часов будет приостановлена работа ледовой переправы «Зеленодольск – Нижние Вязовые» в Зеленодольском районе.

Кроме того из-за непогоды временно ограничена работа переправы «Соколки – Новозакамский», расположенной в Мамадышском районе.