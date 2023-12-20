На двух участках М5 в Татарстане из-за непогоды временно ограничено движение

В Татарстане на трассе М-5 из-за непогоды временно ограничено движение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Из-за обильных снегопадов, метели и ограничений видимости до 13 часов будет временно ограничено движение на трассе М-5 «Урал» с 1256 – 1281 км (Бавлинский МР), 1239 – 1245 км, 1251-1256 км. (Бугульминский МР).

Ограничения коснулись грузовых транспортных средств и пассажирских автобусов, а также маршрутных такси и легковых такси.