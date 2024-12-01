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Синоптики Татарстана предупреждают о тумане, гололеде и сильной гололедице
Завтра, 2 декабря, в Татарстане прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Как ночью, так и днем понедельника местами по республике, включая Казань, опустится туман и образуется гололед.
Кроме того, на дорогах региона, в том числе в столице РТ, ожидается гололедица, кое-где она будет сильной.
Температура воздуха в темное время суток по Татарстану составит от 0 до -5 градусов (в Казани — от -1 до -3 градусов).
Ранее Гидрометцентр РТ рассказал, что температуры в республике на протяжении декабря будут выше климатической нормы, а осадки не отклонятся от нее.
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