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Общество 1 декабря 2024 15:42

Синоптики Татарстана предупреждают о тумане, гололеде и сильной гололедице

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Синоптики Татарстана предупреждают о тумане, гололеде и сильной гололедице
Фото: © «Татар-информ»

Завтра, 2 декабря, в Татарстане прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Как ночью, так и днем понедельника местами по республике, включая Казань, опустится туман и образуется гололед.

Кроме того, на дорогах региона, в том числе в столице РТ, ожидается гололедица, кое-где она будет сильной.

Температура воздуха в темное время суток по Татарстану составит от 0 до -5 градусов (в Казани — от -1 до -3 градусов).

Ранее Гидрометцентр РТ рассказал, что температуры в республике на протяжении декабря будут выше климатической нормы, а осадки не отклонятся от нее.

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