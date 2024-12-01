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Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег и до +1 градуса в Татарстане
В воскресенье, 1 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Прогнозируются снег, мокрый снег и ветер до 10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В ночные часы температуры воздуха составят от −5 до −1 градуса, а днем столбики термометров покажут от −3 до +1.
Синоптики предупреждают также о гололедице на дорогах.
По данным Гидрометцентра РТ, первый месяц зимы в республике будет теплым, а осадки, как ожидается, в пределах нормы.
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