Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег и до +1 градуса в Татарстане

Фото: © «Татар-информ»

В воскресенье, 1 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Прогнозируются снег, мокрый снег и ветер до 10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В ночные часы температуры воздуха составят от −5 до −1 градуса, а днем столбики термометров покажут от −3 до +1.

Синоптики предупреждают также о гололедице на дорогах.

По данным Гидрометцентра РТ, первый месяц зимы в республике будет теплым, а осадки, как ожидается, в пределах нормы.