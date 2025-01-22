Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Синоптики Татарстана предупреждают о метелях и 28-градусных морозах
Завтра, 23 января, погодные условия на части территории Татарстана останутся неблагоприятными. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
В частности, ночью и утром на востоке республики температура воздуха понизится до -25, -28 градусов.
Кроме того, в утренние и дневные часы местами по региону, включая Казань, вновь разыграются метели с ухудшением видимости до одного-двух километров. Порывы ветра будут достигать 15–18 м/с.
Ранее Гидрометцентр РТ объяснил причины резкого перепада температур на этой неделе в Татарстане.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»