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Общество 22 января 2025 13:33

Синоптики Татарстана предупреждают о метелях и 28-градусных морозах

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Синоптики Татарстана предупреждают о метелях и 28-градусных морозах
Фото: © «Татар-информ»

Завтра, 23 января, погодные условия на части территории Татарстана останутся неблагоприятными. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В частности, ночью и утром на востоке республики температура воздуха понизится до -25, -28 градусов.

Кроме того, в утренние и дневные часы местами по региону, включая Казань, вновь разыграются метели с ухудшением видимости до одного-двух километров. Порывы ветра будут достигать 15–18 м/с.

Ранее Гидрометцентр РТ объяснил причины резкого перепада температур на этой неделе в Татарстане.

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#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #снег и метель #Морозы
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