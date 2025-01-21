Гидрометцентр РТ объяснил причины резкого перепада температур на этой неделе в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Из аномального тепла в аномальный холод, а потом вновь в аномальное тепло попадут на этой неделе жители Татарстана. Причины значительного перепада температур «Татар-информу» объяснил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«В минувшие выходные дни и в начале этой недели погодные условия в республике формировались под влиянием циклонов, которые перемещались с запада и несли к нам относительно теплые воздушные массы. Поэтому температурный фон был значительно выше многолетних значений, в частности, в выходные дни на 5 — 8 градусов», — сообщил он.

В среду и четверг по республике ожидается существенное понижение температуры воздуха.

«Это обусловлено тем, что на нашу территорию вторгнется воздух из северных широт. Сегодня днем и ночью мы оказываемся в тыловой части циклона, а завтра – в зоне антициклона северного происхождения. Область повышенного давления, которая на нас будет воздействовать, принесет очень холодный воздух», – предупредил Гоголь.

В среду, 22 января, минимальная температура воздуха в Татарстане ночью и утром составит -16..-21 градус, а при прояснениях до -24 градусов. Возможен сильный ветер, порывами до 16-21 м/с, на дорогах гололедица.

Пик похолодания придется на 23 января. Минимальная температура воздуха ночью составит -18..-23 градуса, на востоке при прояснениях столбики термометров опустятся до -28 градусов. Максимальная температура воздуха днем ожидается на уровне -9...-14 градусов. На дорогах сохранится гололедица.

«В среду и четверг среднесуточная температура воздуха по республике будет на 3-4 градуса ниже нормы. В норме сейчас она должна составлять -10..-11 градусов», — уточнил Гоголь.

В пятницу, 24 января, холода постепенно пойдут на спад, но возможен сильный ветер, ночью местами порывами до 15 — 18 м/с. Минимальная температура воздуха в ночные часы составит -10..-15 градусов, а максимальная температура воздуха днем будет в диапазоне -8..-13 градусов.

«В конце недели температурный фон будет постепенно подрастать. 24-25 января по республике пройдет небольшой снег, температура воздуха днем составит минус 7 — 12 градусов. По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, в воскресенье температура воздуха повысится», — сказал Гоголь.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России, 26-27 января в дневные часы в Казани может вновь потеплеть до нуля градусов.