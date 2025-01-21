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Общество 21 января 2025 12:52

Гидрометцентр РТ: Метели и сильный ветер не собираются уходить из Татарстана

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Гидрометцентр РТ: Метели и сильный ветер не собираются уходить из Татарстана
Фото: © «Татар-информ»

Сегодня и завтра в Татарстане опять ожидается существенное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Вечером 21 января, ночью и утром 22 января местами по республике вновь разыграются метели с ухудшением видимости до одного-двух километров.

Кроме того, сохранится сильный северо-западный ветер порывами от 16 до 21 м/с (в Казани — до 18 м/с).

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал РИА Новости о резком похолодании на 20–25 градусов со вторника по четверг на востоке Поволжья и на Урале, а также на востоке Сибири.

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#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #снег и метель #ухудшение видимости #штормовой ветер
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