В Татарстан пришли морозы, прогнозируют минимум -14 градусов днем

В среду, 22 января, в Татарстане днем не прогнозируют осадков.

Согласно данным Гидрометцентра РТ, ветер в республике ожидается северо-западный: утром его скорость составит 9 — 14 м/с, но местами возможны порывы до 16 — 21 м/с, а днем он ослабеет до 6 — 11 м/с.

Утром температура опустится до -16..-21 градусов, при прояснениях до -24 градусов, а днем «столбики термометров» чуть поднимутся, но не существенно: до -14..-19 градусов.

Также на дорогах может образоваться гололедица.