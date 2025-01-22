Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстан пришли морозы, прогнозируют минимум -14 градусов днем
В среду, 22 января, в Татарстане днем не прогнозируют осадков.
Согласно данным Гидрометцентра РТ, ветер в республике ожидается северо-западный: утром его скорость составит 9 — 14 м/с, но местами возможны порывы до 16 — 21 м/с, а днем он ослабеет до 6 — 11 м/с.
Утром температура опустится до -16..-21 градусов, при прояснениях до -24 градусов, а днем «столбики термометров» чуть поднимутся, но не существенно: до -14..-19 градусов.
Также на дорогах может образоваться гололедица.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»