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Новости Татарстана и Казани
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Синоптики Татарстана предупреждают о 37-градусных морозах
Завтра, 16 февраля, в Татарстане из-за влияния обширного северного антициклона удержится аномально холодная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
В ночные и утренние часы по республике температурный фон понизится до -25, -30, а местами и до -32, -37 градусов. В Казани в темное время суток ожидается от -25 до -30 градусов.
В дневные часы воздух в Татарстане прогреется до 15–20 градусов ниже нуля (в столице РТ — до -15, -17 градусов).
В небе над регионом сохранится переменная облачность. Существенных осадков при этом не прогнозируется. Будет дуть юго-восточный ветер силой от 4 до 9 м/с. На дорогах республики образуется гололедица.
Ранее метеорологи предупредили о температурных аномалиях в Татарстане и рассказали, что из-за антициклона на смену снегопадам в республику опять придут морозы. Позднее профессор КФУ Юрий Переведенцев объяснил, когда в Казани наступит потепление, а затем и весна.
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