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Татар-информ
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Синоптики предупредили о температурных аномалиях в Татарстане
В ближайшие 10 дней температуры воздуха в Татарстане будут на 6 градусов ниже климатической нормы. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
Температурная норма в период с 11 по 20 февраля по РТ составляет −11 градусов, по Казани на градус выше — 10.
Как ранее сообщал «Татар-информ», сегодня в регионе ожидается до −28 градусов в ночные и утренние часы.
Днем — от −10 до −15 градусов, местами ожидается небольшой снег. Погода будет облачной, с прояснениями. Местами прогнозируется порывистый ветер до 13 м/с, на дорогах возможна гололедица.
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