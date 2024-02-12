Синоптики предупредили о температурных аномалиях в Татарстане

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В ближайшие 10 дней температуры воздуха в Татарстане будут на 6 градусов ниже климатической нормы. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Температурная норма в период с 11 по 20 февраля по РТ составляет −11 градусов, по Казани на градус выше — 10.

Как ранее сообщал «Татар-информ», сегодня в регионе ожидается до −28 градусов в ночные и утренние часы.

Днем — от −10 до −15 градусов, местами ожидается небольшой снег. Погода будет облачной, с прояснениями. Местами прогнозируется порывистый ветер до 13 м/с, на дорогах возможна гололедица.