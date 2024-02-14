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Новости Татарстана и Казани
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Ночью на Татарстан обрушатся 33-градусные морозы
Завтра, 15 февраля, в Татарстане вновь ожидается существенное понижение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
В ночные и утренние часы по республике столбики термометров опустятся до -25, -30, а местами и до -33 градусов. В Казани ожидается от -25 до -29 градусов. Существенных осадков при этом не прогнозируется.
Ранее синоптики предупредили о температурных аномалиях в регионе и рассказали, что из-за антициклона на смену снегопадам в Татарстан опять придут морозы. Позднее профессор КФУ Юрий Переведенцев объяснил, когда в Казани наступит потепление, а затем и весна.
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