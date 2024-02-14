Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Профессор КФУ рассказал, когда в Казани ждать потепление и весну
В Казани в ближайшие дни прогнозируют мороз. Согласно данным Гидрометцентра, ожидается -27…-21 градус. Причина заморозков - антициклон, который обеспечит арктическое вторжение, сообщил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.
По словам спикера, пятница, 16 февраля, и суббота, 17 февраля, - это пик похолодания. Далее пойдет потепление, так как на республику в этот период надвинется атлантический циклон.
После «холодного пика» температура будет повышаться, однако Переведенцев предупреждает: еще возможны снегопады и ледяные дожди.
«Настоящая весна», согласно его прогнозу, придет примерно с 30 марта по 3 апреля.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»