Профессор КФУ рассказал, когда в Казани ждать потепление и весну

В Казани в ближайшие дни прогнозируют мороз. Согласно данным Гидрометцентра, ожидается -27…-21 градус. Причина заморозков - антициклон, который обеспечит арктическое вторжение, сообщил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

По словам спикера, пятница, 16 февраля, и суббота, 17 февраля, - это пик похолодания. Далее пойдет потепление, так как на республику в этот период надвинется атлантический циклон.

После «холодного пика» температура будет повышаться, однако Переведенцев предупреждает: еще возможны снегопады и ледяные дожди.

«Настоящая весна», согласно его прогнозу, придет примерно с 30 марта по 3 апреля.