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Общество 12 января 2024 16:08

Синоптики Татарстана предупреждают о 28-градусных морозах

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Завтра, 13 января, на части территории Татарстана вновь ожидается заметное понижение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В ночные и утренние часы на юго-востоке региона столбики термометров опустятся до -25, -28 градусов, отмечают метеорологи.

При этом сегодня ночью в республике температура воздуха не опускалась ниже 21 градуса мороза.

С 10 по 15 января в Татарстане действует штормовое предупреждение из-за аномальных холодов. В ближайшую декаду среднесуточная температура воздуха в столице РТ будет на 8 градусов ниже климатической нормы, о чем рассказал «Татар-информу» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

#предупреждение об ухудшении погодных условий #прогноз погоды #гидрометцентр рт #аномально холодная погода
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