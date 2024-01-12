Синоптики Татарстана предупреждают о 28-градусных морозах

Завтра, 13 января, на части территории Татарстана вновь ожидается заметное понижение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В ночные и утренние часы на юго-востоке региона столбики термометров опустятся до -25, -28 градусов, отмечают метеорологи.

При этом сегодня ночью в республике температура воздуха не опускалась ниже 21 градуса мороза.

С 10 по 15 января в Татарстане действует штормовое предупреждение из-за аномальных холодов. В ближайшую декаду среднесуточная температура воздуха в столице РТ будет на 8 градусов ниже климатической нормы, о чем рассказал «Татар-информу» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.