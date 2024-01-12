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В Татарстане ожидаются снежные заносы на дорогах, в ряде районов — метель
В Татарстане ожидаются метель, снежные заносы и гололедица на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.
«<...> ночью и днем 12 января на территории РТ и в Казани местами ожидаются метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее; сильный ветер <...>», – сказано в предупреждении.
Также отмечается, что в республике сохранится аномально холодная погода. Если в ночное время столбик термометра может опуститься до −21 градуса, днем температура воздуха составит от −16 до −11.
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