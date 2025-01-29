Синоптики Татарстана опять предупреждают о тумане, гололеде и гололедице

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Завтра, 30 января, на фоне аномального тепла в Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В четверг местами по республике, включая Казань, ожидается сильная гололедица на дорогах. Кроме того, в ночные и утренние часы опустится туман и образуется гололед.

В темное время суток температура воздуха по региону составит от -2 до +1 градуса (в столице РТ — от 0 до -2 градусов).

Подробнее о погоде в республике читайте в материале «Татар-информа» «Это не наша климатическая зима»: вернутся ли холода в Татарстан и когда наступит весна.