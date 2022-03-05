Сингапур ввел санкции против нескольких российских банков

Правительство Сингапура объявило о введении санкций против ряда российских банков: ВТБ, Промсвязьбанка, банка «Россия» и госкорпорация «ВЭБ.РФ». Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении Министерства иностранных дел города-государства отмечается, что финансовым институтам Сингапура запрещается вступать в сделки или устанавливать деловые отношения с этими банками.

Кроме того, местные финансовые институты должны заморозить активы российских банков, подпавших под санкции.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции в Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.

Кроме того, Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Позднее Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях Вооруженных сил РФ.