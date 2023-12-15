«Символ тюркских народов»: в Казани впервые показали фильм «Хозяин алтайских гор»

В казанском кинотеатре «Мир» прошел закрытый премьерный показ фильма «Хозяин алтайский гор», который посвящен работе по сохранению популяции белых барсов в алтайской природной охранной зоне. Главным героем стал барс Турал, которого научные сотрудники снимают с помощью специальных фотоловушек. Картину посмотрел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Всем здравствуйте, любители барсов, мы все готовы аплодировать», — обратился Раис РТ к зрителям, собравшимся в кинотеатре «Мир».

Фильм направлен на привлечение внимания к сохранению популяции белых барсов, или ирбисов, которых в России осталось чуть больше 70, а всего в мире насчитывается около 3,5 тыс. особей. Перед началом показа было озвучено обращение Президента РФ Владимира Путина к зрителям.

«В России вопросы экологии и рационального природопользования по праву в числе значимых общенациональных приоритетов. Реализуются программы по защите редких видов животных, воплощаются в жизнь масштабные исследовательские, информационные, просветительские и творческие проекты. В этой связи отмечу значимую ответственную работу межрегиональной ассоциации „Центр по изучению и сохранению снежного барса „Ирбис“», — заявил Президент в своем обращении.

Глава государства выразил уверенность, что создание такого фильма вызовет неподдельный интерес у широкой аудитории и будет способствовать формированию у молодежи бережного отношения к уникальным природным богатствам страны.

Фильм «Хозяин алтайских гор» включает две параллельные истории, сходящиеся в финале. Первая линия погружает зрителя в мир борьбы ирбиса за выживание: хищник противостоит опасности, исходящей от человека. Вторая линия повествует о каждодневной работе группы инспекторов национального парка «Сайлюгемский», которые изучают снежных барсов.

«Для тех, кто создавал этот фильм, премьера в Казани является главной. Потому что белый барс — это символ тюркских народов. Он символизирует движение вперед. Позади три года съемок в суровых условиях на высоте около 3 тыс. метров. В картине рассказывается о судьбе молодого барса Турала, сейчас он жив и здравствует, подготовился к зиме, крепок и силен», — отметил генеральный продюсер и автор идеи фильма Али Узденов.

Кинематографист выделил вклад Татарстана в дело сохранения популяции белых барсов. Республика завершает на Алтае строительство питомника по реабилитации и подготовке к выпуску ирбисов в природу.

Помимо почетных гостей, на закрытый показ были приглашены эковолонтеры Татарстана, а также студенты профильных вузов, которые остались впечатлены фильмом и выразили желание посетить Алтай.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Правительство РФ до 2030 года примет экстренные меры по сохранению популяции снежного барса. До этого стало известно, что ученые Татарстана разработали проект по изучению генома снежного барса на Алтае.