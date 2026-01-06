news_header_top
Общество 6 января 2026 13:22

«Символ силы и мудрости»: участник Великой Отечественной войны из Буинска отметил 106 лет

Фото: пресс-служба Буинского района РТ.

Свой день рождения – 106 лет – отметил участник Великой Отечественной войны Рауф Ибрагимович Тухфатуллин.

С поздравлением к ветерану обратился глава Буинского района Ранис Камартдинов.

«Рауф Ибрагимович, Ваш возраст – это не просто цифра. Это символ силы, мудрости и победы жизни над всеми трудностями. Спасибо вам за ваш подвиг, за мирное небо и за тот нравственный пример, который вы нам всем подаете», – отметил он.

«Желаем вам здоровья, бодрости духа, уюта и внимания. Оставайтесь нашим добрым и мудрым советчиком еще на многие годы!» – добавил глава района.

Рауф Тухфатуллин родился 5 января 1920 года в деревне Нижний Наратбаш Буинского района ТАССР. Начало войны застало его в Бобруйске, где он обучался в военном училище. Вместе с другими курсантами он занял оборону у реки Березины, а затем был направлен на фронт в качестве стрелка.

В ходе ожесточенных боев под Сталинградом Тухфатуллин получил ранение и после госпиталя был переведен в учебный танковый батальон, где обучал молодых солдат. С 1942-го по 1965 год он проходил службу в Советской армии, был командиром танкового взвода и начальником ремонтных мастерских, последние годы службы провел в составе Советской армии на территории ГДР.

Рауф Ибрагимович награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией» и юбилейными наградами.

После демобилизации он почти 30 лет работал в Алчевском горно-металлургическом институте, где возглавлял один из отделов.

Фото: пресс-служба Буинского района РТ.

