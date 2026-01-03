«Болею за «Ак Барс» всем сердцем»: 100-летнюю жительницу Татарстана поздравили с юбилеем

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

Жительница села Байряки-Тамак Ютазинского района Хубайба Баязитова отметила 100-летний юбилей. С важной датой ее поздравили представители республики, района и сельского поселения.

23 декабря с вековым юбилеем Хубайбу Музагитовну поздравил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он вручил ей медаль «100 лет образования ТАССР», подарил теплый пуховый платок и телевизор.

Долгожительница – труженица тыла, пережившая голод и лишения военных лет. Всю жизнь она трудилась в сельском хозяйстве: пахала землю, возила зерно, участвовала в строительстве Ютазинского сельского Дома культуры, работала на ферме. За трудовые заслуги ее приглашали на районный слет передовиков производства.

Хубайба Музагитовна – мать троих дочерей, бабушка пяти внуков, прабабушка одиннадцати правнуков и пра-прабабушка трех праправнуков.

Сегодня, несмотря на почтенный возраст, она остается активной участницей жизни села: читает газеты, помогает по дому, а летом и осенью работает в огороде.

Особое место в ее жизни занимает спорт. Хубайба апа – страстная болельщица хоккейного клуба «Ак Барс» и не пропускает ни одного матча любимой команды, болеет за нее всем сердцем. С интересом следит и за боксерскими поединками.

Недавно хоккейный клуб «Ак Барс» пригласил долгожительницу на матч, где ей вручили свитер игрока с ее фамилией и памятный шарф. «Я очень удивилась, когда ко мне подошла ростовая фигура, и все зрители начали аплодировать», – поделилась Хубайба Музагитовна.

Когда ее спросили, верит ли она в любовь, она ответила со слезами на глазах: «Да, верю… свою первую и единственную любовь я проводила на войну. Чувства были такими сильными, искренними… К сожалению, он не вернулся».

В своих молитвах Хубайба-апа каждый день просит Всевышнего о мире: «Чтобы все солдаты вернулись живыми к своим женам, детям и близким».

После возвращения из Казани юбиляршу поздравил глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин. За чашкой чая Хубайба Музагитовна рассказала о теплом приеме в столице республики, поблагодарила руководство Татарстана и района за внимание и заботу.

К поздравлениям также присоединились глава Байряки-Тамакского сельского поселения Зульфия Аглиева, председатель совета ветеранов села, многочисленные родные и близкие.

