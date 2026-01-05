Сто лет отметил участник Великой Отечественной войны и педагог из Татарстана
Участнику Великой Отечественной войны, труженику тыла и ветерану педагогического труда Мидхату Мавлеевичу Мавлееву из Набережных Челнов исполнилось 100 лет.
Мидхат Мавлеевич родился в деревне Чулпан Мензелинского района. После окончания семилетней школы поступил в Мензелинское педагогическое училище. В 17 лет был призван в армию и направлен на службу на Дальний Восток, где проходил службу в пограничных войсках. Демобилизован в 1946 году.
После возвращения посвятил себя работе в сфере образования. В течение 41 года работал учителем в школах Мензелинского района.
За боевые и трудовые заслуги награжден орденом Отечественной войны и юбилейными медалями.
В 1987 году вышел на пенсию и переехал в Набережные Челны. В течение 12 лет возглавлял Совет ветеранов 62-го комплекса, продолжая общественную деятельность.
Юбиляр продолжает принимать поздравления в связи со столетием со дня рождения.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов