news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 5 января 2026 18:13

Сто лет отметил участник Великой Отечественной войны и педагог из Татарстана

Читайте нас в
Телеграм

Участнику Великой Отечественной войны, труженику тыла и ветерану педагогического труда Мидхату Мавлеевичу Мавлееву из Набережных Челнов исполнилось 100 лет.

Мидхат Мавлеевич родился в деревне Чулпан Мензелинского района. После окончания семилетней школы поступил в Мензелинское педагогическое училище. В 17 лет был призван в армию и направлен на службу на Дальний Восток, где проходил службу в пограничных войсках. Демобилизован в 1946 году.

После возвращения посвятил себя работе в сфере образования. В течение 41 года работал учителем в школах Мензелинского района.

За боевые и трудовые заслуги награжден орденом Отечественной войны и юбилейными медалями.

В 1987 году вышел на пенсию и переехал в Набережные Челны. В течение 12 лет возглавлял Совет ветеранов 62-го комплекса, продолжая общественную деятельность.

Юбиляр продолжает принимать поздравления в связи со столетием со дня рождения.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

по теме «Я благодарна судьбе за сегодняшний день»: история долгожительницы из Ютазы
«Я благодарна судьбе за сегодняшний день»: история долгожительницы из Ютазы
по теме «Болею за «Ак Барс» всем сердцем»: 100-летнюю жительницу Татарстана поздравили с юбилеем
«Болею за «Ак Барс» всем сердцем»: 100-летнюю жительницу Татарстана поздравили с юбилеем
#долгожители татарстана
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане из-за непогоды ограничили движение по трассе М12

В Татарстане из-за непогоды ограничили движение по трассе М12

4 января 2026
Метель и порывистый ветер накроют Татарстан в воскресенье

Метель и порывистый ветер накроют Татарстан в воскресенье

4 января 2026