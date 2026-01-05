Сто лет отметил участник Великой Отечественной войны и педагог из Татарстана

Участнику Великой Отечественной войны, труженику тыла и ветерану педагогического труда Мидхату Мавлеевичу Мавлееву из Набережных Челнов исполнилось 100 лет.

Мидхат Мавлеевич родился в деревне Чулпан Мензелинского района. После окончания семилетней школы поступил в Мензелинское педагогическое училище. В 17 лет был призван в армию и направлен на службу на Дальний Восток, где проходил службу в пограничных войсках. Демобилизован в 1946 году.

После возвращения посвятил себя работе в сфере образования. В течение 41 года работал учителем в школах Мензелинского района.

За боевые и трудовые заслуги награжден орденом Отечественной войны и юбилейными медалями.

В 1987 году вышел на пенсию и переехал в Набережные Челны. В течение 12 лет возглавлял Совет ветеранов 62-го комплекса, продолжая общественную деятельность.

Юбиляр продолжает принимать поздравления в связи со столетием со дня рождения.