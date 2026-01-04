«Я благодарна судьбе за сегодняшний день»: история долгожительницы из Ютазы

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

В первый день нового, 2026 года ветеран из села Ютаза Гарвия Шариповна Мусина отметила свой 96-й день рождения. Ее судьба – это путь длиною почти в век, в котором переплелись трагедии и радости, тяжелый труд и глубокая благодарность жизни.

«Я ребенок, выживший на пожаре!» – так сама говорит о себе Гарвия Шариповна, и в этих словах – не просто воспоминание, а точка отсчета всей ее биографии.



Она родилась 1 января 1930 года в деревне Тумутук Тумутуковского района (ныне Азнакаевского района) восьмым ребенком в семье колхозников. Когда ей было всего восемь месяцев, случился пожар: от соседского дома загорелся их дом. Девочку спасли чудом, но в огне погибла бабушка. Эта трагедия стала первым тяжелым ударом в жизни Гарвии Шариповны.

Еще одно раннее горе – утрата отца.

«Я всю жизнь завидовала тем ребятам, у которых были папы», – с грустью признается она. Отец умер, когда ей было всего четыре года. И детская мечта – просто говорить слово «папа» – так и осталась несбывшейся.



Затем пришла Великая Отечественная война – еще одна черная страница судьбы. Два брата Гарвии Шариповны ушли на фронт и не вернулись. Она помнит, как провожала их с надеждой, как ждала писем и весточек, которые так и не пришли.

«Отец у нас умер еще до войны, – рассказывает она. – Мать много и тяжело работала в колхозе. Да мы и сами, дети, с младшего класса впрягались в колхозную жизнь. На прополке колхозных нив труд детворы был бесценен. Ну а с 12-летнего возраста, считай, наравне со взрослыми трудились на жатве. Нам было достаточно в рот забросить несколько зерен с колосьев – и можно было работать без устали».

Война для нее – это не только похоронки и слезы, но и мертвая картошка, трава с берегов реки Ик, холод и работа до изнеможения.

«В войну ели всю траву, которые росли на берегу реки Ик, мерзлую картошку ели», – вспоминает она.



Но даже через эти испытания Гарвия Шариповна прошла, не озлобившись и не ожесточившись, сохранив доброту и готовность помогать другим.

Отдельная страница ее памяти – судьба братьев и боль матери, потерявшей сыновей. Один из братьев воевал под Сталинградом, другой – под Воронежем. В одном из тяжелых танковых боев одного из них признали погибшим, и мать получила похоронку. Но на самом деле он выжил: неделю пролежал в воронке после авианалета, пока его не обнаружила санитарная собака из другой воинской части.

После войны судьба подарила Гарвии Шариповне главное – семью. В 1947 году она познакомилась с Мирхабибом из села Асеево, который работал шофером. Вскоре они поженились и переехали в Ютазу, где была организована авторота.

«С супругом мы счастливо прожили 62 года», – говорит Гарвия-ханум.



Мирхабиб был для нее не только мужем, но и настоящей опорой. Он работал шофером, пользовался уважением, за высокие показатели в труде одним из первых получил мотоцикл «Урал».

Гарвия Шариповна трудилась в сельсовете, затем – в местном быткомбинате приемщицей. Ютазинцы до сих пор помнят швейную мастерскую, которая славилась на всю округу. В быткомбинате работали не только швеи, но и парикмахеры, сапожники, часовщики, телемастера, фотографы.

Ей довелось окончить только семь классов, но природная мудрость, ответственность и способность к труду помогали ей быть учетчицей и справляться с работой не хуже людей с большим образованием.

Сегодняшнюю жизнь она сравнивает с раем. Главное ее счастье и богатство – это семья: пять сыновей, снохи, восемь внуков и девять правнуков. И даже в свои годы она до сих пор готовит сама. На свой день рождения испекла блины – табикмак из муки и манки, по рецепту, который знает только она.

«Я благодарна судьбе за сегодняшний день», – говорит Гарвия Шариповна.



В день рождения уважаемого ветерана от имени главы района Аяза Шафигуллина ее поздравила первый заместитель руководителя исполкома Зульфия Гибадуллина, передала телеграмму от Президента и Раиса РТ Рустама Минниханова, букет цветов и памятный подарок от главы района. В ответ Гарвия Шариповна пожелала здоровья руководителям страны, республики и района, а также успехов в работе.