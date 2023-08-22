«Помогает сплотить население»: молодогвардейцы поздравили казанцев с Днем флага России

Сегодня, в День Государственного флага России, на центральной пешеходной улице Баумана в Казани прошла праздничная акция, которую организовали активисты «Молодой гвардии». Представители движения раздавали жителям и гостям столицы ленты с триколором, а детям наносили аквагрим в бело-сине-красных цветах. Всего татарстанцам активисты планируют раздать более 5 тыс. ленточек.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Молодогвардейцы раздавали ленточки в разных частях улицы. По их словам, желающих повесить ленточку на грудь оказалось много. Всего волонтеры планируют раздать более тысячи ленточек с триколором в Казани, а по всему Татарстану – более 5 тысяч, рассказал руководитель Казанского местного отделения «Молодой Гвардии» РТ Владислав Тарасов.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«В день Государственного флага РФ молодогвардейцы Татарстана организовали различные активности во всех районах республики. Для нас очень важно в условиях специальной военной операции объединять людей, и именно такой государственный символ, как флаг России, помогает сплотить население, – отмечает Тарасов. – С помощью проведения подобных мероприятий на улицах города мы хотим рассказать о существовании праздника и о его значимости».

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Помимо раздачи ленточек, представители движения провели соревнование по сборке спилс-карты России. Каждый прохожий смог попробовать освежить свои знания и вспомнить географическое положение городов страны. На сборку давалось 10 минут. За победу волонтеры награждали специальным призом — значком «Я знаю Россию».

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Я из Москвы, приехала в Казань увидеть город и очень удивилась такому масштабному празднованию Дня государственного флага. Этот день стал для каждого патриота страны важным праздником. Я уверена, что каждый уважаемый гражданин должен отмечать его с гордостью и носить в этот день ленточку на груди», — заявила туристка.

Тарасов также напомнил, что сегодня в честь праздника у стен Казанского Кремля развернули самый большой флаг России в Приволжском федеральном округе. «К нашим акциями присоединяется большое количество людей и студенты вузов и ссузов Татарстана, различные организации и гости города. К примеру, сегодня в акции приняли участие более 200 человек», – заключил активист.

Напомним, с Днем государственного флага россиян поздравил Президент Владимир Путин. Также посвященный празднику видеоролик опубликовал Раис РТ Рустам Минниханов.