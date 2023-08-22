Под Казанским Кремлем развернули самый большой флаг России в ПФО

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России»

Под стенами Казанского Кремля в честь Дня флага Российской Федерации развернули 50-метровый триколор. Развернутый флаг стал самым большим в Приволжском федеральном округе. Организаторами мероприятия выступили «Молодая Гвардия Единой России» совместно с Татарстанским отделением партии «Единая Россия».

К разворачиванию флага присоединились студенты республиканских вузов, сотрудники предприятий и неравнодушные прохожие, рассказал один из организаторов акции, руководитель молодогвардейцев в Казани Владислав Тарасов. «Мы развернули самый большой флаг РФ в Приволжском федеральном округе – 50х30 метров. Для нас, безусловно, важно развивать патриотическое направление среди молодежи, молодогвардейцы всегда гордились, гордятся и будут гордиться нашей страной», – говорит Тарасов.

Член регионального политсовета «Единой России», исполнительный секретарь Казанского отделения партии, депутат Госсовета РТ Ольга Воронова отметила, что флаг становится символом единения народа.

«Что значит для нас этот флаг? Это символ веры, надежды, любви, победы, единства. Россия – многонациональный народ. Мы должны держаться вместе, чтобы сейчас, в связи с непростой ситуацией, решать вопросы, которые стоят перед нами», – подчеркнула она и поздравила всех с праздником.

Напомним, что с поздравлением к россиянам обратился Президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что российский триколор — это не только символ России, но и единства ее народа, вдохновения для движения только вперед, до победы.

День Государственного флага Российской Федерации отмечается в России 22 августа. День празднования установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации».