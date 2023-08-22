Минниханов поздравил татарстанцев с Днем флага видеороликом

Раис Татарстана Рустам Миниханов поздравил жителей республики с Днем государственного флага России. Он опубликовал в своем телеграм-канале видеоролик, на котором мальчик читает знаменитое стихотворение Юрия Полякова «Флаг России» на фоне триколора и Московского Кремля.

Стихотворение начинается со строк: «В день безоблачный и ясный / Над тобой и надо мной / Реет бело-сине-красный / Флаг страны моей родной».

«С Днем Государственного флага Российской Федерации!» – подписал Мнниханов видеоролик.

Напомним, что также с поздравлениями к россиянам обратился Президент Владимир Путин, подчеркнув, что российский триколор — это не только символ России, но и единства ее народа и вдохновения для движения вперед.

Кроме того, сегодня у стен Казанского Кремля развернули самый большой флаг России в ПФО.