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Минниханов поздравил татарстанцев с Днем флага видеороликом
Раис Татарстана Рустам Миниханов поздравил жителей республики с Днем государственного флага России. Он опубликовал в своем телеграм-канале видеоролик, на котором мальчик читает знаменитое стихотворение Юрия Полякова «Флаг России» на фоне триколора и Московского Кремля.
Стихотворение начинается со строк: «В день безоблачный и ясный / Над тобой и надо мной / Реет бело-сине-красный / Флаг страны моей родной».
«С Днем Государственного флага Российской Федерации!» – подписал Мнниханов видеоролик.
Напомним, что также с поздравлениями к россиянам обратился Президент Владимир Путин, подчеркнув, что российский триколор — это не только символ России, но и единства ее народа и вдохновения для движения вперед.
Кроме того, сегодня у стен Казанского Кремля развернули самый большой флаг России в ПФО.
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