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Путин: Под бело-сине-красным флагом мы восстановили суверенитет России
Все исторические флаги России, от стягов с образом Спаса Нерукотворного, черно-желто-белого Российской империи до красного — символа СССР — заслуживают уважения. Однако особое отношение вызывает бело-сине-красное знамя, наш официальный государственный флаг, заявил Президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что история российской державы насчитывает более тысячи лет и флаги и символы отражают непрерывность развития государственности и нации.
«Трехцветный флаг вновь был поднят над нашей страной 22 августа 1991 года. С этим флагом мы преодолели немало трудностей и испытаний, но, по сути, восстановили суверенитет нашей страны», — заявил Путин.
Президент отметил, что российский триколор — это не только символ России, но и единства ее народа, вдохновения для движения только вперед, до победы.
Напомним, что сегодня в России отмечается День государственного флага. Праздник был установлен в 1994 году и посвящен возрождению бело-сине-красного флага.
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