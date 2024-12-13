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Экономика 13 декабря 2024 16:59

Силуанов: Татарстан примет участие в четырех новых нацпроектах

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Силуанов: Татарстан примет участие в четырех новых нацпроектах
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Республика Татарстан примет участие в реализации четырех новых национальных проектов, которые стартуют в 2025 году: «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь». Об этом заявил сегодня министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании коллегии Министерства финансов РТ.

В связи с этим основная задача, по словам Силуанова, — «запустить новые проекты, включиться в них и заключить контракты с исполнителями». При этом он выразил уверенность, что большая часть необходимых контрактов окажется подписана до конца года.

«Мы видим значительные объемы финансирования, которые вместе с ресурсами региона будут приносить результаты по задачам. Важно набрать темп и включиться в реализацию национальных целей уже до 2030 года», — подчеркнул руководитель федерального Минфина.

В ходе заседания Раис РТ Рустам Минниханов в свою очередь сообщил, что на реализацию национальных проектов в Татарстане за 2024 год выделено почти 37 млрд рублей.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что на нацпроекты до 2030 года власти страны выделят более 40 трлн рублей.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Первого января 2025 года в стране стартуют 19 обновленных нацпроектов.

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#национальные проекты #антон силуанов
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