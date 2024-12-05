В РФ на нацпроекты выделят более 40 трлн рублей до 2030 года

Руководство РФ до 2030 года намерено выделить более 40 трлн рублей на реализацию новых национальных проектов. Об этом заявил Председатель Правительства России Михаил Мишустин на Совете по нацпроектам.

«Из федеральных ресурсов на нацпроекты до конца 2030 года планируется направить свыше 40 трлн рублей. Еще не менее 13 трлн привлечь за счет внебюджетных инвестиций», – отметил он.

Ранее Мишустин заявил о появлении в России нового нацпроекта – «Биоэкономика». На его подготовку, по его словам, уйдет несколько месяцев.