На нацпроекты в Татарстане за 2024 год выделено почти 37 млрд рублей

Реализация национальных проектов в Татарстане за 2024 год оценивается почти в 37 млрд рублей. Такую цифру озвучил Раис республики Рустам Минниханов на коллегии в Доме Правительства РТ.

«На реализацию нацпроектов в текущем году будет направлено 36,9 млрд рублей. Из них более 19 млрд рублей –федеральная поддержка. Конечно, ваша задача, чтобы все эти средства были освоены своевременно и объекты были введены. Все цели и показатели нацпроектов должны быть выполнены», – поручил Минниханов.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что на нацпроекты власти страны выделят более 40 трлн рублей до 2030 года. К слову, в рамках нацпроекта «Кадры» в России усилят практическое обучение студентов.

Также на коллегии в Доме Правительства РТ Минниханов озвучил прогнозируемый объем доходов и расходов на 2024 год.