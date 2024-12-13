Минниханов — Силуанову: «Риски есть, но мы не допустим, чтобы бюджет не исполнился»

Итоги 2024 года первыми в Татарстане подвели финансовые органы. На совещание прибыл по традиции Силуанов. Он интересовался, что будет с бюджетом Татарстана в случае непредвиденных рисков, а Минниханов поручил не допустить банкротства и дробления бизнеса.





Рустам Минниханов напомнил, что год начинался в непростых условиях, но за 10 месяцев экономика Татарстана выросла на 3,2%, в промышленном производстве – на 3,9%, в строительстве — на 18,4%

Фото: rais.tatarstan.ru

Благодарности федералам – с самого начала

Раис РТ Рустам Минниханов напомнил, что год начинался в непростых условиях, но за 10 месяцев экономика Татарстана выросла на 3,2%, в промышленном производстве – на 3,9%, в строительстве — на 18,4%.

«Наша задача – валовой региональный продукт 5 трлн рублей. В этом году мы этот рубеж должны достичь», — заявил Минниханов.

Он поблагодарил Президента России Владимира Путина и федеральные власти за поддержку крупных инфраструктурных проектов даже в непростых условиях. Накануне в Татарстане дали старт движению по трем скоростным дорогам: Горьковскому шоссе в Казани, четырехполосной новой дороге в «Большом Зеленодольске» и по 10-километровому участку трассы М7.

«Все эти инфраструктурные проекты без инфраструктурного меню, которое разработано Правительством России, были бы недостижимы», — подчеркнул Раис РТ.

Он вспомнил еще про один крупный проект — Вознесенский тракт. Глава Минфина РФ Антон Силуанов уточнил, что в него вложили 10 млрд рублей федеральных денег.

«Подарок очень серьезный и ответственный!» — резюмировал Минниханов.

Татарстан ждет 647,5 млрд рублей доходов за год, но расходы будут еще выше

«Доходы мы ждем в бюджет республики 647,5 млрд рублей, из них собственные доходы республиканские – 551 млрд рублей. Это ожидаемая цифра», — сказал Раис РТ.

Расходы консолидированного бюджета за этот год составят 648,9 млрд рублей. Все расходные обязательства будут выполнены с учетом повышения заработной платы в рамках майских указов Президента России.

Он напомнил, что бюджет следующего года принят с дефицитом в 13,5 млрд рублей. «Все это понятно, время такое», — добавил Минниханов.

«Следующий год будет очень сложным без поддержки, но главное, чтобы не допускать банкротства, чтобы были выполнены обязательства по выплатам заработной платы. И в то же время чтобы в тень не уходили. Это наша задача», — поручил Минниханов на коллегии финансистов.

Реализация национальных проектов в Татарстане за 2024 год оценивается почти в 37 млрд рублей. Из них более 19 млрд рублей — федеральная поддержка. Все цели и показатели нацпроектов должны быть выполнены, подчеркнул Раис.

«Никогда мы таких больших проектов не могли решать без федеральной поддержки. Поддержка, которая оказывается республике по агропромышленному комплексу, по дорожному строительству, инфраструктурным проектам, дает свои результаты и решает острые вопросы в каждом районе нашей республики», — заявил Минниханов.

Марат Сафиуллин: «По нашей оценке, в текущем году на территории Татарстана налоговые доходы составят 1,5 трлн рублей, что на 252 млрд рублей больше, чем за предыдущий год» Фото: rais.tatarstan.ru

Налоговые доходы Татарстана за год – почти 1,5 трлн рублей

«По нашей оценке, в текущем году на территории Татарстана налоговые доходы составят 1,5 трлн рублей, что на 252 млрд рублей больше, чем за предыдущий год», – начал монолог о налогах глава Управления ФНС по республике Марат Сафиуллин.

Доля налогов, которые пошли в федеральный бюджет, составила 67%, а в консолидированный бюджет республики – 33%. Эти цифры по традиции были озвучены на татарском языке. Татарстан удерживает лидерство среди других регионов ПФО по налоговым доходам, а по России занимает шестое место.

Налог на прибыль организаций ожидается со снижением в 18 млрд рублей, но по ряду отраслей есть рост. Сафиуллин поручил не допустить сокрытия прибыли в связи с тем, что ставка этого налога вырастет в 2025 году.

С самозанятых соберут 3,28 млрд рублей доходов, это почти на 45% больше, чем в прошлом году. Число самозанятых при этом выросло на 17% – до 354 тыс. человек.

Налоговая задолженность в консолидированный бюджет РТ снизилась до 9,6 млрд рублей (на 19% меньше, чем в начале года). Самым крупным должником стала Группа компаний «Ак Таш» с долгом в 256 млн рублей.

Не возникнет ли проблема с налогами от бизнеса на «упрощенке»?

Отдельный блок доклада Сафиуллин посвятил тому, что со следующего года плательщиками НДС станут предприниматели на «упрощенке» с годовой выручкой от 60 млн рублей. Глава Управления ФНС по РТ поручил налоговикам не допустить дробления бизнеса и ухода от налогообложения. Лучше воспользоваться амнистией и с 2025 года перейти в правовое поле.

Глава Минфина России спросил у Сафиуллина, не будет ли напряжения в связи с этой новацией.

«Мы готовимся, Антон Германович, анализируем эту ситуацию. На сегодняшний день в республике 117 тыс. организаций и ИП, которые применяют упрощенную систему налогообложения, и только 3,4% превышают порог в 60 млн рублей годовой выручки», — заверил Сафиуллин.

«Надо учитывать, что дробление бизнеса будет жестко пресекаться. Эти 3,4% серьезно вырастут. Антон Германович правильный вопрос задал. К этому надо быть готовым», — резюмировал Раис Татарстана.

Радик Гайзатуллин: «Основными факторами снижения налога являются изменения федерального законодательства, сокращение добычи нефти из-за ограничений» Фото: rais.tatarstan.ru

Силуанов поинтересовался, что будут делать финансисты в случае возникновения рисков

Впервые за последние годы налог на доходы физических лиц станет основным доходным источником консолидированного бюджета Татарстана. Его удельный вес в налоговых и неналоговых доходах составит 34%. За 2024-й мобилизация НДФЛ превысит 188 млрд рублей (+33% к прошлому году).

Следующий доходный источник – налог на прибыль в размере 165,3 млрд рублей за год. По сравнению с прошлым годом он снизился на 17,6 млрд рублей.

«Основными факторами снижения налога являются изменения федерального законодательства, сокращение добычи нефти из-за ограничений Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+), а также увеличение процентных ставок по кредитам», – пояснил глава Минфина РТ Радик Гайзатуллин.

Государственный долг Республики Татарстан по итогам текущего года составит 113,4 млрд. рублей

Силуанов спросил у Гайзатуллина по итогам доклада, что будет делать республика в случае возникновения непредвиденных рисков. Как тогда выполнять социальные обязательства? Глава Минфина РТ пояснил, что в бюджете на 2025 год заложены риски, которые прогнозируют и власти, и предприятия, например.

«В крайнем случае придется инвестпрограммы сокращать, все социальные и бюджетные обязательства – это свято. По налогу на прибыль мы подошли аккуратно. Думаю, риски есть, но мы не допустим, чтобы бюджет не исполнился», – заключил Минниханов.

Антон Силуанов напомнил о задачах, среди которых главная – выполнение новых национальных проектов, которые стартуют в 2025 году и продолжатся до 2030 года Фото: rais.tatarstan.ru

Задачи Силуанова

Глава Минфина РФ напомнил, что традиции подводить итоги финансового года Татарстана с представителями федеральных органов власти уже 14 лет.

«Помню, когда мы в прошлом году собирались, тоже говорили о рисках неисполнения бюджета. Но, слава Богу, все в порядке, видим и профицит устойчивый», – сказал Силуанов.

Он также напомнил о задачах, среди которых главная – выполнение новых национальных проектов, которые стартуют в 2025 году и продолжатся до 2030 года.

«Мы все в эту задачу впряглись, и важно обеспечить взаимодействие между федеральным центром и регионами», – отметил министр.

Важно набрать темп и включиться в реализацию национальных целей. Все для этого есть, подчеркнул Силуанов, – федеральный бюджет принят, осталось начать реализовывать задачи Путина.

Еще раз министр упомянул о внедрении налоговых новаций, связанных с упрощенкой. Борьба с дроблением должна быть продолжена.

Нужно иметь буферы безопасности в бюджете, считает Силуанов. Он оценил умеренно-консервативный прогноз, который был заложен при подготовке бюджета Татарстана.

«Финансы – это такая вещь, с которой шутить нельзя. Лучше иметь дополнительные доходы в течение года, чем искать источники или сокращать расходы. Это гораздо труднее, это негативно влияет и на наших получателей. Видим, что бюджет региона сбалансированный, отвечает задачам и национальным целям развития, поставленных Президентом, и имеет резервы на случай рисков, о которых мы все знаем», – похвалил работу татарстанских финансистов Силуанов.