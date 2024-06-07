Путин анонсировал возвращение индексации пенсий для работающих пенсионеров

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Практика индексации пенсий работающим пенсионерам должна быть возвращена. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, которую транслировал телеканал «Россия 24».

«Я с вами согласен, мы должны принять это решение. Пожалуй, я сейчас прямо на форуме (Петербургском международном экономическом форуме — прим. Т-и) об этом скажу», — заметил глава государства, выслушав соответствующее предложение собеседника.

При этом российский лидер констатировал, что индексация пенсий работающим пенсионерам повлечет за собой дополнительные расходы бюджета, но в стране сейчас не хватает рабочих рук, а квалифицированные специалисты уходят на пенсию.

«Самое главное, нужно поддержать людей и обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой мы постоянно говорим», — добавил Путин.

Индексация пенсий работающим пенсионерам в России не производится с 2016 года. С тех пор неоднократно звучали предложения возобновить ее.

XXVII Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 5 по 8 июня, его тема — «Основа многополярности — формирование новых центров роста».