Силуанов: Прогрессивный НДФЛ должен затронуть только лиц с высокими доходами

Антон Силуанов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Прогрессивная шкала налогообложения должна затронуть только россиян с высокими доходами. Об этом в ходе заседания экспертного совета Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов мы еще вырабатываем, [они] еще определяются. Но уже сейчас можно сказать, что важно, чтобы предложение о прогрессиях <…> не затронуло большинство граждан, а касалось только тех, у кого высокие доходы», — пояснил глава Минфина.

При этом, по словам Силуанова, необходимо, чтобы средства, полученные от налоговых изменений, пошли на помощь семьям с детьми. Вместе с тем он выразил уверенность, что у властей имеются в наличии инструменты для перекрытия схем ухода от налогов, которые могут использовать обеспеченные налогоплательщики.

Министр также уточнил, что прогрессия по налогу на доходы физических лиц должна быть разумной, чтобы российская налоговая система оставалась конкурентоспособна по сравнению со странами-соседями, отмечает РИА Новости.

Upd. (11.07): Ранее Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил продумать более «справедливую» систему налогообложения. После этого журнал Forbes написал, что в Правительстве обсуждают повышение НДФЛ с 13% до 15% для граждан, зарабатывающих от 1 млн рублей в год (чуть более 83 тыс. рублей в месяц), и с 15% до 20% — для зарабатывающих от 5 млн рублей в год (417 тыс. рублей в месяц).

Позднее Антон Силуанов заверил, что при изменении ставки НДФЛ дополнительные средства пойдут на решение важнейших проблем и социальное развитие страны.