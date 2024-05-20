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Экономика 20 мая 2024 16:17

Силуанов: Деньги от изменения ставок НДФЛ пойдут на социальное развитие России

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Если ставка НДФЛ (налог на доходы физлиц) изменится, то дополнительные средства должны направить на решение важнейших проблем и социальное развитие страны. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, подчеркнув, что параметры еще прорабатывают.

«Эти средства пойдут на социальное развитие страны, решение важнейших для общества проблем. Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов окончательно мы еще вырабатываем, еще определяются», — цитирует министра РИА Новости.

Силуанов отметил, что россияне должны увидеть, куда пошли их дополнительные налоги в случае принятия соответствующих изменений.

#силуанов антон #ндфл
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