Экономика 13 мая 2026 12:18

Силуанов опроверг слухи о повышении налогов и заморозке вкладов

Министр финансов РФ Антон Силуанов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Министр финансов РФ Антон Силуанов опроверг утверждения о существовании у российских властей планов повысить налоги и заморозить вклады. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются. Основные изменения в налоговой системе приняты», – заявил руководитель финансового ведомства в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития.

В связи с этим Силуанов заметил, что экономике России сейчас необходима реализация иных мер. По его словам, речь идет о создании условий для устойчивости финансов и роста доходов людей.

Вместе с тем министр финансов признал, что сейчас готовятся «предложения, чтобы сделать бюджет более сбалансированным», так как это «является условием макроэкономической устойчивости». «Задача непростая, но будет выполнена», – заверил он.

По мнению Силуанова, результаты охлаждения российской экономики уже проявляются. В этом контексте он упомянул снижение инфляции и процентных ставок. Актуальной задачей глава Минфина счел «переход к сбалансированному росту без бюджетных накачек экономики».

С 1 января текущего, 2026 года в России базовая ставка НДС увеличилась с 20% до 22%. С Нового года также начали действовать измененные правила для индивидуальных предпринимателей, новый лимит доходов для применения упрощенной системы налогообложения и уточненные корпоративные налоги. Кроме того, произошло изменение отдельных режимов и льгот.

Президент РФ Владимир Путин объяснил увеличение НДС необходимостью «достичь сбалансированности бюджета». В конце марта глава РСПП Александр Шохин рассказал, что Правительство РФ на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей пообещало не повышать налоги в обозримой перспективе.

#налоги #антон силуанов
